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Лукашенко играл в хоккей с Уэйном Гретцки? Президент поделился, как это было
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" рассказал, как сыграл в одной пятерке с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, когда тот приезжал в Минск.
Во время беседы зашла речь о спортивных событиях последнего времени, в том числе об исторически значимом достижении российского хоккеиста Александра Овечкина, который 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забив свою 895-ю шайбу.
Овечкин - молодец. Наш парень, русский человек.
Как известно, Уэйн Гретцки тоже близок Беларуси. Его предки являются выходцами из нашей страны, а некоторые родственники до сих пор живут в Гродненской области.
"Это тоже у нас дополнительная гордость. Один наш и второй наш", - подчеркнул Президент, говоря про этих двух легендарных хоккеистов.
"Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке", - рассказал глава государства. Это случилось в январе 2010 года, когда канадец был в Минске в качестве почетного гостя на Матче звезд КХЛ. "График моего пребывания в Минске очень плотный, поэтому удалось лишь немного посмотреть город, ознакомиться с его историей. Первое знакомство с белорусской столицей очень понравилось. Вчера мы поиграли в хоккей вместе с Президентом Беларуси, а также с новым тренером вашей олимпийской сборной Михаилом Захаровым. Надеюсь, у сборной Беларуси получится хорошо выступить на предстоящих играх в Ванкувере", - сказал тогда Уэйн Гретцки во время пресс-конференции.