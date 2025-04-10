Лукашенко играл в хоккей с Уэйном Гретцки? Президент поделился, как это было

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" рассказал, как сыграл в одной пятерке с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, когда тот приезжал в Минск.

Во время беседы зашла речь о спортивных событиях последнего времени, в том числе об исторически значимом достижении российского хоккеиста Александра Овечкина, который 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забив свою 895-ю шайбу.

Овечкин - молодец. Наш парень, русский человек. Александр Лукашенко

Как известно, Уэйн Гретцки тоже близок Беларуси. Его предки являются выходцами из нашей страны, а некоторые родственники до сих пор живут в Гродненской области.

"Это тоже у нас дополнительная гордость. Один наш и второй наш", - подчеркнул Президент, говоря про этих двух легендарных хоккеистов.