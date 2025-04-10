Лукашенко: Конфликтность в мире растет и будет расти

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Конфликтность в мире будет только расти. Таким мнением Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился в интервью МТРК "Мир".

У главы государства поинтересовались, учитывают ли Беларусь и Россия в рамках Союзного государства новые угрозы, которые возникают в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, возможностью возникновения конфликта с участием Ирана и другими событиями.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не учитывать это Россия не может. В той же Сирии у нее две военные базы.

"Иран - союзник России. Не отступил, насколько мог, помогал и помогает Российской Федерации. Экономически очень связаны. Возьмите напряжение между США и Китаем - очень серьезное, я бы даже сказал, взрывоопасное. Благодаря китайцам это как-то удается купировать и держать это напряжение в рамках, - отметил Президент. - Поэтому Россия не может быть в стороне, а мы - союзники России. У нас единое оборонное пространство".

Глава государства обратил внимание, что у Беларуси также тесные отношения с Ираном и странами Ближнего Востока. "У меня очень-очень хорошие с мусульманскими странами отношения. Они с уважением ко мне относятся с тех давних-давних времен", - сказал он.

"Мы учитываем все эти конфликты. Мы видим, что эта конфликтность растет. И будет расти, потому что это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий. Сегодня идет торговая, экономическая война. Ясно, что (не дай бог, конечно) она может перерасти в военное противостояние. Возьмите хуситов. Там же основной путь движения товаров через Суэцкий канал. Вот, пожалуйста. Началось с этой драчки - повлияло на мировую торговлю. Все взаимосвязано. Поэтому нельзя не учитывать этого", - подытожил Александр Лукашенко.