Лукашенко констатировал, что продажа калийных удобрений вышла на досанкционный уровень

Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 23 мая во время выездного совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, информирует БЕЛТА.