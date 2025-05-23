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Лукашенко констатировал, что продажа калийных удобрений вышла на досанкционный уровень

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Фото: sb.by

Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 23 мая во время выездного совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, информирует БЕЛТА.

"Невозможно санкциями сдержать развитие любой страны, даже небольшой. Невозможно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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