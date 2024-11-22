Лукашенко: Лишних денег для финансирования Вооруженных Сил не будет

Лишних денег для финансирования Вооруженных Сил не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 января во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, передает БЕЛТА.

Во время мероприятия глава государства критически высказался по поводу планов по строительству некоторых объектов, не относящихся к первоочередным или наиболее востребованным, в том числе для нужд силовых структур. Например, это касалось возведения плацев и спортплощадок для военнослужащих.

"Хочу предупредить людей в погонах: лишних денег не будет. Там, где можем обойтись (без финансирования. - Прим. БЕЛТА), должны обойтись", - подчеркнул Президент.