Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине

Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Рождество в храме, сообщает БЕЛТА.

Говоря о развитии страны в условиях различных внешних вызовов, Александр Лукашенко констатировал, что все эти годы "мы шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду". "Это главное наше достижение", - подчеркнул он.

Президент отметил большое напряжение вокруг страны: "Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) - мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом. - Прим. БЕЛТА) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну".

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - призвал белорусский лидер.