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Лукашенко - Лю Гочжуну: Будьте уверены, что в центре Европы у вас есть надежные друзья
В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является надежным другом Китая и китайского народа и хотела бы и далее иметь серьезные стратегические отношения с этой страной, пишет БЕЛТА.
"Мы живем в довольно сложное, противоречивое время. Часто задумываемся, кто же у нас друг, кто уже перестал быть другом, кто по ту сторону баррикад разместился. Но вы должны знать, и я уверен, что вы это хорошо знаете, что Беларусь является надежным другом Китая и китайского народа. Не только потому, что это сложное время и оно не простое для нашей экономики прежде всего. А потому, что мы с вами уже не первое десятилетие выстраиваем открытые дружеские отношения. Будьте уверены, что здесь, в центре Европы, у вас есть надежные друзья, которые готовы содействовать не только нашим отношениям, но и решению тех больших вопросов, которые перед собой ставит Китайская Народная Республика, реализуя прежде всего инициативу "Пояс и Путь" по многим направлениям. Мы никогда вас не подводили и не подведем", - сказал глава государства.
Говоря о развитии сотрудничества, Александр Лукашенко констатировал, что на этом всепогодном пути всегда есть определенные сложности и трудности, но в отношениях с Китаем их совсем немного. "К нашему удовольствию таких проблемных вопросов у нас практически нет. Но всегда есть пожелание двигаться дальше. И я уверен, что те контракты, которые мы хотели бы осуществить с КНР, будут реализованы, мы хотели бы с вами иметь очень серьезные стратегические отношения, как мы и наметили в наших документах", - подчеркнул Президент.