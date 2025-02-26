Лукашенко: Людям должно быть по карману самое простое - капуста, картошка, яблоки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля во время совещания по новой системе регулирования цен отметил, что белорусская продукция должна быть людям по карману, сообщила БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что показатель инфляции в Беларуси в целом небольшой, вместе с тем по некоторым группам товаров статистика не такая оптимистичная. "Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15-20 %. А что вы мне обещали в правительстве?" - отметил Александр Лукашенко.