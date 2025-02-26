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Лукашенко: Людям должно быть по карману самое простое - капуста, картошка, яблоки
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля во время совещания по новой системе регулирования цен отметил, что белорусская продукция должна быть людям по карману, сообщила БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что показатель инфляции в Беларуси в целом небольшой, вместе с тем по некоторым группам товаров статистика не такая оптимистичная. "Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15-20 %. А что вы мне обещали в правительстве?" - отметил Александр Лукашенко.
"Я хотел бы, чтобы вы доложили о ситуации и принятых мерах по доступности витаминной продукции для населения. И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть это авокадо стоит столько, сколько стоит. Мое дело обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое - капуста, лук, картошка, морковка, яблоки", - потребовал Александр Лукашенко.