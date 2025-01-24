Лукашенко: Я горжусь своей страной! И точно знаю, что у нее достойное будущее

Акция "Марафон единства" стала настоящим гимном суверенной Беларуси и ее истории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 января на финальном концерте акции "Марафон единства", пишет БЕЛТА.

"Марафон единства" стал настоящим гимном - гимном суверенной стране и ее истории. Гимном всем достижениям нашей независимости, - отметил Александр Лукашенко. - Вы, стоящие на этой сцене, и те, кого сегодня здесь нет, но мы их видели в городах нашей страны, просто молодцы. Огромное вам спасибо!"

"И знаете, я не великий учитель, оценщик всех этих ваших действий и этого действа, но немножко в этом что-то понимаю. Скажу откровенно: такого в Беларуси за годы независимости я еще не видел. Вы всем показали, что мы можем творить на мировом уровне. Вы всем постсоветским республикам - что меня радует - показали, в каком направлении надо двигаться, развиваться. Может, кому-то было скучновато в каких-то номерах, но вы должны понимать, что здесь от маленькой девчушки, мальчонки до убеленных сединой оперных артистов сошлись на этой сцене. Это непросто - всех собрать и организовать. Но вы это сделали. Спасибо!" - поблагодарил Президент организаторов акции.