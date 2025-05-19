Лукашенко - министру культуры Омана: Нам очень интересна ваша страна

Беларусь и Оман стали уже не просто партнерами, а друзьями. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с наследным принцем - министром культуры, молодежи и спорта Султаната Оман Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом, пишет БЕЛТА .

"Мне кажется, что в результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время мы стали не просто партнерами, а уже друзьями. Мы обмениваемся многими предложениями, по направлению которых можем выстраивать свое сотрудничество. Нам очень интересна ваша страна", - сказал глава государства.