Лукашенко: Минск и Тунис заинтересованы в построении справедливого многополярного мира

"Республика Беларусь рассматривает вашу страну в качестве важного партнера в Северной Африке и готова к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Минск и Тунис заинтересованы в построении справедливого многополярного мира, основанного на принципах неизменного уважения и равноправия. В этой связи подчеркиваю значимость взаимной поддержки на площадках ООН, Движения неприсоединения и БРИКС", - говорится в поздравлении.