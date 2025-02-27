Лукашенко: Минск высоко ценит конструктивные и уважительные отношения с Доминиканской Республикой

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Приятно отметить, что сегодняшние успехи Доминиканской Республики в экономической и социальной сферах, а также значимые результаты ее развития в туристической отрасли по праву выводят страну в число лидеров среди государств Карибского бассейна", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Минск высоко ценит конструктивные и уважительные отношения с Санто-Доминго. "Отмечаю хорошие перспективы для активизации сотрудничества, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, в целях увеличения торговли. Убежден, совместными усилиями мы найдем много возможностей для установления успешного и плодотворного партнерства на благо двух народов", - подчеркнул Президент.