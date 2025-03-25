Лукашенко: Мир шатается, и Беларусь ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса

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Мир шатается, и Беларусь ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Мы стали сильными, значимыми и заметными. Но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы, - отметил глава государства. - Мир шатается. Одни вызовы стремительно сменяют другие. Горячих точек становится все больше. Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, через что пришлось пройти только за последние пять лет: буквально в один электоральный цикл вместились пандемия, массированный гибридный удар цветной революции - мятеж, ужесточение санкций, постоянные провокации на западных и южных границах Беларуси. "И мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации", - сказал он.

"И все это результат глобальных игр тех, кто уверен, что имеет право диктовать волю всему миру, нарушая международные принципы и нормы, - заявил белорусский лидер. "А на каком основании они присвоили себе такое право? Как соучредители Организации Объединенных Наций мы полномочны именно так ставить вопрос", - заметил глава государства.