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Лукашенко: Мир шатается, и Беларусь ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса
Мир шатается, и Беларусь ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.
"Мы стали сильными, значимыми и заметными. Но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы, - отметил глава государства. - Мир шатается. Одни вызовы стремительно сменяют другие. Горячих точек становится все больше. Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт".
Александр Лукашенко обратил внимание на то, через что пришлось пройти только за последние пять лет: буквально в один электоральный цикл вместились пандемия, массированный гибридный удар цветной революции - мятеж, ужесточение санкций, постоянные провокации на западных и южных границах Беларуси. "И мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации", - сказал он.
"И все это результат глобальных игр тех, кто уверен, что имеет право диктовать волю всему миру, нарушая международные принципы и нормы, - заявил белорусский лидер. "А на каком основании они присвоили себе такое право? Как соучредители Организации Объединенных Наций мы полномочны именно так ставить вопрос", - заметил глава государства.
Президент напомнил, что 80 лет назад 50 стран мира, включая белорусскую республику, подписали Устав ООН и взяли на себя высочайшую ответственность "избавить грядущие поколения от бедствий войны… вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство больших и малых наций". "За это время к нам и нашим целям присоединились 143 государства", - сказал он.