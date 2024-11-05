3.31 RUB
3.53 USD
3.71 EUR
Лукашенко: Модная "Зеленая сделка" Евросоюза - проект недобросовестной конкуренции
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "Зеленую сделку" Евросоюза проектом недобросовестной конкуренции. Об этом он заявил в своем выступлении в Астане на саммите ОДКБ, сообщила БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, причем сам их и создает. Яркий пример - климатическая повестка, которую "западные политики давно превратили в бизнес".
Модная "Зеленая сделка" Евросоюза - не что иное, как проект недобросовестной конкуренции, работающий исключительно в интересах стран Запада, стоящих в первом ряду ответственных за загрязнение атмосферы. Кстати, об этом уже многие говорят.
"Зеленая сделка", одобренная Европейским союзом в 2019 году, представляет собой стратегию экономического развития, которая направлена на достижение углеродной нейтральности к 2050 году и разрыв пропорциональной зависимости между экономическим ростом и потреблением ресурсов. Однако даже внутри самого ЕС нет согласия по поводу этих планов, что вызывает острейшие дебаты. "Панацея для одних, катастрофа для других, полная неизвестность для третьих - европейская "Зеленая сделка" остается одним из главных источников общеевропейских дебатов на всех уровнях", - отмечал Euronews в своем материале в мае этого года.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко принял участие во встрече лидеров ОДКБ
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все