Глава государства отметил, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, причем сам их и создает. Яркий пример - климатическая повестка, которую "западные политики давно превратили в бизнес".

Модная "Зеленая сделка" Евросоюза - не что иное, как проект недобросовестной конкуренции, работающий исключительно в интересах стран Запада, стоящих в первом ряду ответственных за загрязнение атмосферы. Кстати, об этом уже многие говорят.

"Зеленая сделка", одобренная Европейским союзом в 2019 году, представляет собой стратегию экономического развития, которая направлена на достижение углеродной нейтральности к 2050 году и разрыв пропорциональной зависимости между экономическим ростом и потреблением ресурсов. Однако даже внутри самого ЕС нет согласия по поводу этих планов, что вызывает острейшие дебаты. "Панацея для одних, катастрофа для других, полная неизвестность для третьих - европейская "Зеленая сделка" остается одним из главных источников общеевропейских дебатов на всех уровнях", - отмечал Euronews в своем материале в мае этого года.