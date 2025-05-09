Лукашенко: Мы гордимся поколением победителей, и наш долг - беречь мир и хранить правду о войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Эта священная для белорусов дата - повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее. В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси.

"Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними - беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами", - подчеркнул Президент.

Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с 80-летием Великой Победы

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Эта священная для белорусов дата - повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее.

В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин.

Такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси.

Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними - беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами.

В знаменательную годовщину бессмертного подвига желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия.

С юбилеем Великой Победы!