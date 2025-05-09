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Лукашенко: Мы гордимся поколением победителей, и наш долг - беречь мир и хранить правду о войне
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Эта священная для белорусов дата - повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее. В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси.
"Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними - беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами", - подчеркнул Президент.
Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с 80-летием Великой Победы
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Эта священная для белорусов дата - повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее.
В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин.
Такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси.
Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними - беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами.
В знаменательную годовщину бессмертного подвига желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия.
С юбилеем Великой Победы!
Александр Лукашенко