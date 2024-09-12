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Лукашенко: Мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации
В Беларуси готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани, пишет БЕЛТА.
Факт
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года
"Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого (как в 2020-м. - Прим. ред.) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает. Недавно, спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались (бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа), он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими (российские пранкеры. - Прим. ред.) он заявил: "Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция", - сказал глава государства.
"Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как Президент вынужден был ее защищать, и я ее защищал. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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