Лукашенко: Мы не должны переходить "красные линии" в отношениях с нашим обществом

Как нужно модернизироваться, чтобы получить второе дыхание, обсуждали 30 апреля во Дворце Независимости.

Программа "Один район - один проект" - это флагманский проект для развития регионов. Неважно в какой части страны, везде можно создать производства, которые будут приносить деньги, обеспечивать людей работой и уже вокруг этого формировать хорошую инфраструктуру, которая не будет уступать по своему качеству даже жизни в столице.

Схема рабочая, программа дала свой результат, но пришло время обновить подходы. Например, убрать формальный подсчет "сколько было создано рабочих мест" в пользу экспортной ориентированности производства. Эти проекты не должны быть насаждаемыми, а идти от земли. Конечно, у таких масштабных программ должно быть центральное управление, но гораздо важнее, как к реализации "Один район - один проект" относятся на местах.

Тема совещания "Один район - один проект" появилась в общем поле зрения еще во время большой президентской командировки на юго-восток страны. 30 апреля прошло обсуждение со всеми заинтересованными.

Состав участников

За столом губернаторы всех областей, главы райисполкомов и крупных предприятий. Это совещание финальное, разговор шел про плюсы и минусы программы перед тем, как входить в следующую пятилетку.

Александр Лукашенко обратил внимание, что многие из 118 районов страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один - это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут вопросы ценообразования, досуга, ЖКХ и так далее.

"Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива "Один район - один проект", рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой", - сказал Президент.

Глава государства констатировал, что на старте программы присутствовали неразбериха и бюрократия, не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенции и самое главное - потребности.

144 проекта из 217 реализованы

Тем не менее 144 проекта из 217 реализовали. 3,5 млрд рублей инвестировано, создано 6 тыс. рабочих мест. Задача главы государства - критично смотреть на ситуацию. Проблемы были и в формальных отчетах, и в отсутствии диалога с предпринимателями, сложном финансировании. Но были и очень позитивные примеры. Вопросы к властям на мечтах: это их задача - искать способы, технологии, людей, видеть, что можно сделать, чтобы район зарабатывал. Для этого нужно как минимум победить бюрократию в себе.

"Я не вижу, что наши органы власти, особенно внизу, председатели райисполкомов, живут этой темой, реально в нее погрузились и буквально борются за каждое рабочее место, если это нужно в конкретном районе", - сказал Президент.

На этом фоне хватает примеров, когда в рамках того или иного проекта заявлялись условно 100 новых работников, а по факту получилось 85. И абсолютно формально проект признается невыполненным.

"Это махровая бюрократия", - охарактеризовал такой подход белорусский лидер.

Агросервисы - вариант реализации программы "Один район - один проект"

Петриков, Мозырь, Калинковичи - вот пример программы. Под нее подходит в том числе создание больших агросервисов - это компании, которые занимаются серьезным ремонтом техники. Сюда могут обратиться любые МТК района, аграрии, чьи мехдворы не могут сделать поломавшуюся деталь. Это не отменяет гарантийного ремонта. Но иногда проще решить все проблемы в своем же районе, чем ехать даже чуть дальше.

"Мы машиностроительная страна с высоким уровнем развития сельского хозяйства. Это важнейшее направление. О чем будем говорить, если люди не будут одеты, обуты", - отметил Президент.

С развитием рыбоводческих комплексов Александр Лукашенко ознакомился в Краснопольском районе. Возможно, стоит масштабировать этот опыт и развивать в других регионах, где это возможно и целесообразно. "Блестящее предприятие с точки зрения экономики, рынка внутреннего и внешнего", - сказал глава государства.

Еще одно направление - развитие сети райагросервисов, что обсуждалось на семинаре-совещании в Мозыре. Это не только обслуживание сложной техники, но и новые производства на базе менее сложных, но востребованных агрегатов.

Акцент на полные циклы производств

Краснопольская рыба - это полный цикл производства от рождения икринки до разделки готовой рыбы. Не закупают при этом ничего. Хотя раньше в Беларусь с Запада привозили мальков, доращивали и только потом готовую рыбу продавали. Такой полный цикл Президент требует искать и внедрять. Был посыл и контролерам: быть лояльнее там, где люди хотят делать.

Глава государства обратил внимание на недавний разговор с председателем Комитета госконтроля (КГК) Василием Герасимовым, в котором шла речь о недопустимости перегибов в работе контролеров. "Я просто хочу подчеркнуть - и правительству, и губернаторам, и особенно нашим парламентариям. Василий Николаевич (Герасимов - прим. ред.) это усвоил. Мы ни в коем случае не должны перейти какую-то красную линию в отношениях с нашим обществом и нашими людьми, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ни в коем случае мы не должны зажимать людей так, что они (особенно руководители) будут оглядываться на каждый шорох. Люди хотят жить в своей стране свободно".

По его словам, в частности, в работе КГК наблюдается определенный крен, которого быть не должно. "Такое есть, пусть не у Герасимова, а у подчиненных, у других - прийти и показать свою прыть. Вот мало не покажется от этой прыти", - предупредил Президент.

Он подчеркнул, что в наручники следует брать тех, кто этого заслуживает. Например, если у правоохранителей есть информация о том или ином нарушении. "Если такой информации нет, не надо кованым сапогом стучать в дверь человеку. Ни в коем случае", - добавил глава государства.

Главный посыл совещания: программу надо пересмотреть на пятилетку с точки зрения проектов от земли. Работают в этом направлении и высшие должностные лица.

Фармкомпания в Несвиже - пример "Один район - один проект"

В "нетяжелых" районах все должно быть идеально. Хороший пример - Несвиж. Это туристическая столица, но в районе строят фармзавод "Мединтерпласт" с объемом инвестиций в 27 млн рублей. Специализация - препараты для кардиологических больных.

Татьяна Красько, гендиректор предприятия "Мединтерпласт":

"Участие в госпрограмме позволяет нам увеличить вклад в экономику района. Появились новые рабочие места: дополнительно 75 человек устроились к нам на завод".

Такие примеры - новый виток программы. В Беларуси давно нет такого, что "негде работать". Сейчас вопросы стоят по-другому, обозначил первый вице премьер, а Президент дополнительно разъяснил.

Тенденция на высокооплачиваемые рабочие места

Президент акцентировал внимание, что в нынешних реалиях нужно уже в новом ракурсе взглянуть на задачи в рамках реализации инициативы. Создание рабочих мест как таковых сейчас не самая важная задача. "Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Но надо делать быстро", - ориентирует глава государства.

"Учитывайте современную ситуацию. Пусть еще раз пересмотрят губернаторы и в правительстве эти проекты. Посмотрите, что надо завершить, куда еще надо направить денежные средства. И создать проекты импортозамещения и наполнения внутреннего рынка. Надо производить свое", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Под проекты есть уже отработанные финансовые инструменты.

Не без иронии, в разумных пределах, на таких совещаниях ситуации разбирают на очень конкретных примерах. Правительство не существует в другой реальности. Например, разговор о сроках. Есть инвестпроект, нужна земля. Президент говорит: создайте документ, в котором будет прописано по часам, сколько губернатор может взять времени на ответ.

В Беларуси нужно больше производителей, чем посредников. Так нужно, по большому счету, всем странам. Формируется ВВП. А если оно еще и формируется в регионах - цены этим производствам нет.

Прекратить отток людей из регионов

В контексте задач регионального развития Александр Лукашенко вновь обратил внимание на тему больших объемов жилищного строительства в Минске. "Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске", - подчеркнул Президент.

"Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Прекратить раз и навсегда, - заявил Александр Лукашенко. - Мы во многом начали делать что-то, но много говорим в этом плане".

Как отметил Александр Лукашенко, рост объемов жилья в Минске в конечном итоге приводит к тому, что все больше людей из регионов перебирается в Минск. Квартиры в белорусской столице покупают и россияне.

"Совсем мы не прекратим (строительство жилья в Минске - прим. ред.), это естественно. Здесь же промышленность и прочее. Поэтому арендное жилье надо строить. Но столько, сколько надо. А основное надо перенести в регионы, чего бы нам это ни стоило", - констатировал белорусский лидер.

Президент пояснил, что в некоторых сельских хозяйствах уже складывается ситуация, когда людей подвозят на работу из районных центров: "Доить коров скоро будут горожане. Что, из Минска поедут? Нет, поедут прежде всего из районных центров. Поэтому надо развивать районные центры".

Еще один вопрос, на котором заострил внимание Александр Лукашенко, - это развитие агрогородков. Он отметил, что их можно развивать по примеру районных центров, не только создавая жилищные условия для людей, но и возможности для досуга и развития. "Надо переносить туда центр тяжести", - добавил белорусский лидер.

Хороший пример - Петриков. Там огромную роль играет "Беларуськалий". Но не во всем мире компании, как в Беларуси, несут социальную ответственность: помогают строить сады, школы, больницы, инфраструктуру. Эти деньги могли бы идти в центр, оседать на счетах конкретных людей. В Беларуси они оседают, но внутри района: на создание новых предприятий, на поднятие бывших колхозов, которые не справляются. Показательный пример - один из детских садов в Петрикове. "Мозырьсоль" идет по этой же схеме. Гендиректор, экс-губернатор Гродненской области доложил Президенту об их проектах.

Владимир Дворник, генеральный директор ОАО "Мозырьсоль":

"Если 4 года назад мы начинали работать с Ельским районом, который был внизу турнирной таблицы области, то сегодня он устойчиво держится уже в середине. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы к концу пятилетки он был в числе лидеров в Гомельской области".

"Один район - один проект": программу модернизируют

Общий вывод из совещания: "Один район - один проект" как программа остается, но у нее будет модернизация.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Пересмотр заключается в том, чтобы, во-первых, проекты были преломлены на конкретный район. Во-вторых, проекты должны быть инициированы и востребованы самим районом и областью. Т. е. это не насаждаемые проекты, а созревшие инициативно проекты. Третье, не столько важна формальная оценка проекта, такая как объем инвестиций или создание рабочих мест, а важна востребованность производимой продукции на внутреннем, внешнем рынке".