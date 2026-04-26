Лукашенко: Мы не зря вкладывали в сельское хозяйство

Все должно быть дешево и функционально - Президент Беларуси озвучил требования к строительству телятников.

Александр Лукашенко продолжает большую рабочую поездку в Гомельскую область. 26 апреля в центре внимания молочно-товарный комплекс ОАО "Агро-Лясковичи". Предприятие располагается на территории двух районов - Петриковского и Житковичского.

Глава государства здесь не первый раз. В мае 2025-го было дано поручение ускорить модернизацию комплекса. А в октябре поставлена задача до конца года закончить строительство двух коровников и молочно-доильного блока. Теперь - проверка работы и качества технологий. Ключевой показатель - стоимость телятников.

Ответственность за падеж самая жесткая, об этом известно всем. 26 апреля Президент распорядился передать журналистам фотографии, сделанные в Рогачевском районе. Еще в начале большой командировки эти факты были переданы губернатору. В итоге - уголовное дело.

И еще один аспект. В мире растет спрос и на продовольствие, и на удобрения, а вместе с этим повышаются цены. Поэтому Александр Лукашенко ставит задачу более активно развивать мясное животноводство. И особенно обратить внимание на герефордскую породу коров.

"Надо активнее это развивать. Если есть рынок… А он будет, - сказал глава государства о выращивании крупного рогатого скота мясных пород. - Спрос будет". Президент обратил внимание, что в мире растет спрос и на продовольствие, и на удобрения, а вместе с этим повышаются и цены.

"Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Главе государства показали новые помещения, где содержат молодняк и основное стадо. Президент в целом положительно отозвался о проведенных работах. Ориентировал прежде всего на рациональный подход: построив новое, не отказываться от старого, не уничтожать, особенно если это крепкие здания, а переоборудовать, модернизировать, перепрофилировать их, чтобы было технологично, удобно, экономично.