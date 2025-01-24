Лукашенко: Мы создадим общество справедливости, где хочется жить

Минск принимает "Марафон единства". Событие, которое дало заряд единения всей стране, кульминационно завершается в столице. На "Минск-Арене" говорили о главном: о будущем, о том, как сохранить все, что построено, придумано, разработано, в целом создано в стране. О том, как не потерять свою самоидентичность, культуру, традиции. "Марафон единства" нужен был и для того, чтобы белорусы в рабочей суете ненадолго остановились подумать друг о друге, о ценности нации и каждого в ней.

Географией "Марафона" стала вся страна. "НЕскучные НЕлекции", концерты, флешмобы, выставки, а 24 января еще и караоке. Программа была насыщенной. 4 месяца "Марафон" собирал в Беларуси полные залы и не только концертные.

На "Минск-Арене" сегодня было многолюдно, как говорят в народе, яблоку негде упасть. Нарядные, заряженные, объединенные теми идеями, которые сами считают правильными, участники "Марафона единства" были сразу готовы говорить о том, что считают важным сегодня для нации.

Чувство общности в масштабах страны

10 тыс. мест - ни одного пустого. Заявленный формат шоу полностью себя оправдал. Причем во всех смыслах - для зрителей в первую очередь это эмоции, энергетика, чувство общности интересов, выход из будней. Когда ты начинаешь задумываться о стране, в которой живешь, и как хотел бы, чтобы эта страна жила.

Сильная и процветающая нация

Виктория Алешко, певица:

"Мы сильная и процветающая нация. И так будет всегда".

И возможность для артистов показать себя на большой сцене. Очень много небольших танцевальных коллективов, талантливых детей, только начинающих звезд зажглись, почувствовали себя уверенно именно благодаря "Марафону".

История Ивана Мальцева, мальчика с очень непростой судьбой - воспитанника Сеннецкого детского дома - как раз такая история. Как стать звездой вопреки всему.

Это ведь тоже про социальные лифты. В Беларуси они работают только за счет таланта и упорства. Разве это не достижение.

Старт "Марафона единства" 17 сентября дал Президент

Арена для "Марафона" - глобально знаковое место. Именно отсюда Президент дал старт событию в День народного единства - 17 сентября. Эта дата исторической справедливости в отношении нас, белорусского народа, который разделили против нашей воли в 1921-м. Рижский мирный договор не учитывал белорусских интересов ни государственных, ни национальных. Поэтому момент территориального воссоединения Беларуси был критичным для многих поколений вперед.

Геополитические интересы в отношении Беларуси

Говоря о геополитике сейчас, немногое изменилось. Беларусь по-прежнему представляет интерес для организованных интервенций. Именно поэтому госбезопасности сегодня уделяют такое внимание. Но еще важнее, чтобы белорусы понимали: как нация мы нужны только сами себе. И ни одни внешние силы не видят в нас другого интереса, кроме как недорогих рабочих рук.

Александр Румак, уполномоченный по делам религии и национальностей:

"Наше государство независимое состоялось, потому что у нас все люди, независимо от конфессиональной принадлежности, от национальной, все люди живут в мире и согласии. Это не просто слова. Ведь люди 25 конфессий и направлений, люди более 150 национальностей собрались на белорусской земле, у людей нет каких-то противоречий, разногласий друг с другом".

Алексей Талай, параолимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы:

"Мир сейчас находится на грани войны. И именно поэтому сейчас мы должны проявить нашу волю, наши чувства, нашу ответственность за страну и за будущее наших детей".

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

"Сегодня Беларусь - член ШОС. Сегодня Беларусь - партнер БРИКС. Сегодня голос Беларуси в СНГ. В ЕАЭС особо значим, мы нашу практику интеграционного взаимодействия, реальную успешность предъявляем миру без утайки, предлагая идти нашим путем. Кто-то ревнует, кто-то готов поддержать, кто-то изучает, тем не менее это особый добрый пример взаимодействия, диалога, защиты национальных интересов".

До того как вернуться в Минск, "Марафон" проехал всю страну, все областные центры и крупные города. Каким только не был формат?! "НЕескучные НЕлекции", городские квесты, выставки, конкурсы проектов, концерты, фуд-корты, гармошки, танцы. Проще сказать, чего не было. Отсюда и заряд, когда ведущий объявил о присутствии Президента на "Арене", зал взорвался.

Люди, не безразличные к будущему Родины

и затих, когда глава государства поднялся на сцену. "Людзі, не абыякавыя да будучыні Радзімы", - так Президент обратился к собравшимся. И поблагодарил всех, кто так или иначе принял участие, поддержал, организовал - стал частью большого национального проекта.

"Марафон единства" показал: Беларусь - одна большая семья, где каждый друг друга готов поддержать. Вы подарили людям большую радость. Доказали, что искусство и просвещение, умноженные на живые человеческие отношения, могут создавать чудеса", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко во время акции "Марафон единства" рассказал, что делает Беларусь особенной, гостеприимной, светлой, наполненной оптимизмом.

"Знаете, когда у меня спрашивают, что делает Беларусь такой особенной, привлекательной, гостеприимной, светлой, наполненной оптимизмом, я отвечаю: люди. Это вы, вы - особенные, потому и страна у нас особенная", - подчеркнул Президент.

"На этом данном нам Богом кусочке земли - наш единственный дом. И этот дом не продается ни за какие деньги", - подчеркнул глава государства.

Президент заверил, что в Беларуси продолжат строить городские кварталы и деревни будущего, дороги и заводы, станции метро и школы, а также модернизировать сельское хозяйство, развивать науку, образование, медицину. "Делать все, чтобы страна становилась еще краше и уютнее для нас, наших детей и внуков", - заявил белорусский лидер.

2025-й - Год благоустройства в Беларуси

Ближайший год в Беларуси станет годом благоустройства. Важно ведь не только создать, но и сохранить. И если делать это действительно всем вместе, есть шанс, что получится. Качество жизни не создается только государством, оно во много зависит от каждого из нас - от людей. Как и мир в стране. Современная история, к сожалению, учит нас, что за 80 лет люди могут забыть ужас, который несут вооруженные столкновения.

Глобальная задача для Беларуси - сохранение стабильности и мира

"2025 год - год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что сейчас идет жесткий и, увы, кровавый передел миропорядка, установленного в 1945 году, когда Беларусь в числе других основателей утвердила Устав ООН.

"Рушится однополярность последних десятилетий. Возникают новые союзы и центры силы. Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность, но по-прежнему остается островком мира, добрососедства и здравого смысла", - подчеркнул Президент.

"Вы все, как один, - мои дети! Президент за каждого несет ответственность. Если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен дикими фейками и вбросами - у каждого будет шанс вернуться к жизни. Мир вокруг быстро меняется. Нам сейчас не до внутренних игр и разборок. Все должны сплоченно и дружно работать как единый организм, если хотим и дальше идти путем, который выбрали много лет назад", - заявил Александр Лукашенко.

Новые партнеры официального Минска

Экономическое давление на Беларусь тоже уже не несет ту проблематику, которая была еще 10 лет назад. БРИКС, ШОС - крупные международные союзы. Китай, Россия, Африка, Ближний Восток - страна стала легко находить новых партнеров там, где нет места затянувшимся играм в "мы умнее", как это, к сожалению, пока происходит с нашими западными соседями. Но и здесь мир тоже будет меняться. Все, что при этом нужно делать белорусам, - сохранять свои национальные интересы

Сохранять национальные интересы

Президент заметил, что, проходя через глобальные кризисы и санкции, белорусы получили бесценный опыт, научились работать и развиваться, опираясь на собственные ум и силы.

"Мы не будем плясать под чужую дудку. Не станем гнуть спину под панской плеткой. Не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика. Вы в этом можете быть абсолютно уверены! Но запомните: все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что следующая пятилетка в Беларуси станет временем молодежи.

"Все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений. Уже много раз говорил про преемственность, про то, что через пять лет более половины нашей страны будут люди, родившиеся в период независимости. Они не знали империи Советского Союза и по большому счету не застали тяжелейших 90-х. И 2020 год показал, что молодежью - да и вообще - мы занимались недостаточно. Не так, как сегодня", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что безопасность, отсутствие расслоения общества, доступные медицина и образование, гарантированное первое рабочее место, неплохие дороги, невысокие цены и комфортные услуги появились в Беларуси не сами собой и не из интернета.

"Это адский труд строительства новой страны. Следующая пятилетка станет временем молодежи, - заявил Президент. - Задача старшего поколения - передать опыт, знания, умения, компетенции новому поколению управленцев, рабочих, крестьян, спортсменов, айтишников. Вовлеченность молодых людей во все сферы деятельности государства станет решающей".

Что по этому поводу думает молодежь, она сама говорила с трибун.

Перспективы "Марафона единства"

"Чувствуется единство нашей страны. Люблю страну за нашего Президента прекрасного, который нас объединяет", - сказала девушка.

"Объединиться этой энергией, этой любовью к стране, к народу, к людям. И вот просто зарядиться и сказать, как я люблю свою страну!" - поделился впечатлениями молодой человек.

"Беларусь можно любить за все. Это самая красивая страна, в которой я был. Здесь чисто, красивая природа, добрые люди, отзывчивые, понимающие. Здесь очень круто. Я люблю свою страну", - сказал другой.

"Я ценю свою страну за то, что она такая прекрасная и красивая. И вообще такими категориями даже не мыслю: "за что". Я тут родился, я тут вырос, тут выросли мои предки. Это моя Родина", - считает еще один молодой человек.

Что будет дальше? Спросили о судьбе "Марафона" у тех, кто сегодня во многом решает управленческие вопросы в стране.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Но это не значит, что единство на этом заканчивается. Оно будет развиваться, продолжаться и крепнуть".

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Увидеть друг друга, услышать друг друга. Почувствовать плечо, почувствовать спину, знать, что мы можем горы свернуть, когда нас 9 миллионов".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Мы видим, что только на созидании и только вместе мы сможем двигаться дальше вперед".

От речи Президента ждали личного отношения, и он об этом сказал. И о "Марафоне единства", и о поддержке, и о гордости.

Философия Беларуси - в созидании

"Говорят, 26 января мы определяем свою судьбу - будущее государства. Мы свою судьбу определили десятки лет назад - суверенное, независимое государство. Как показал этот марафон, мы умеем гордиться тем, чем нужно гордиться", - сказал глава государства. -

Но мы в то же время не страдаем никакой гигантоманией, живем своим трудом. Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям. И не только соседям, но и всем государствам, всем народам", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство жителей этих стран хотят жить и работать, гордиться своей страной. Точно так же, как этого хотят и в Беларуси. "И мы в этом им помогаем и будем помогать. В этом наша философия", - сказал глава государства.

"Говорят, что 26 января - день, от которого зависит наша жизнь. Не зависит от этого дня вся наша жизнь. В противном случае чего бы мы стоили, если бы только от одного дня зависела наша жизнь", - заметил белорусский лидер.

"Наша жизнь - это равные возможности для всех. Это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, это я обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет - вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей", - заявил глава государства.

"А как вы уже распорядитесь этими возможностями, это не мое дело, не государства. Это дело ваше, вашей семьи, ваших родных, ваших близких. Не потеряйте свои возможности", - призвал белорусский лидер.

"Белорусы люди добрые, гостеприимные, очень толерантные. Мы умеем слушать и верить. Наша славянская суть такова. Мы верим. И это качество белорусского народа сыграло злую шутку в истории независимой Беларуси. В 2020 году часть наших людей поверила в "прывабнае заможнае жыццё за кардонам".

"Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая "прививка" нашему организму. Мы эту прививку получили. И все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году", - заявил белорусский лидер.

"Мы ни в коем случае не свернем с дороги истинной демократии и уважения человека. Мы никому не должны закрывать рот. Мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Я же сказал: мы создадим общество справедливости, где человек будет уважать друг друга, где хочется жить", - подчеркнул белорусский лидер.

"Но сегодня, несмотря на все сложности и трудности, перед нами, белорусами, открывается необъятное поле. Море возможностей. Уважаемые друзья, давайте этими возможностями воспользуемся вместе. Очень часто бывает, когда мы пропускаем момент, а потом нас захлестывают другие эмоции, другая жизнь. И мы уже не можем наверстать то, что не сделали вовремя. Это касается прежде всего молодежи. Давайте делать все вовремя! Вместе! Давайте не потеряем это время! Поэтому что это время выбрало нас! И от этого никуда не деться", - призвал глава государства.

Отвечая на вопрос, так что же такое дата выборов 26 января, Александр Лукашенко сказал: "Значение этого дня велико. Значение воскресенья, 26 января, в том, что мы должны показать всему миру: мы люди разумные, мы умеем делать выводы из прошлых событий и смотрим в будущее - мирное и безопасное, которое мы должны подарить нашим детям и внукам. Никуда от этого не денемся. Потому что это страшное всеохватывающее время, которое выбрало нас!"

Зал долго аплодировал сказанному стране, ее лидеру и себе, потому что во многом именно благодаря этому залу "Марафон единства", объединивший всю страну, и состоялся. Марафон, у которого есть будущее. Марафон, который уже сегодня можно назвать частью белорусской национальной идеи - быть вместе ради будущего наших детей.