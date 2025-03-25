Лукашенко: Мы - новая Беларусь, страна тружеников и созидателей

Беларусь - страна тружеников и созидателей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 марта на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последние годы Беларусь серьезно шагнула вперед, освоив новые компетенции. В стране полноценно развивается космическая отрасль. Если начинали с производства оборудования для космической техники, то сегодня белорусы участвуют в международных исследовательских программах, запускают спутники, готовят специалистов.

"Мы построили первую атомную станцию. С открытием Белорусской национальной биотехнологической корпорации мы овладели технологиями, доступными только нескольким странам мира. Заняли свою нишу и в такой продвинутой сфере, как цифровые технологии. Наши оптика и микроэлектроника востребованы во всем мире", - привел еще несколько примеров Александр Лукашенко.

Беларусь знают как родину самых больших самосвалов - БЕЛАЗов. Каждый десятый трактор на планете сошел с конвейера МТЗ. А ведь есть еще МАЗы, электробусы, легковые автомобили, заметил Президент.