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Лукашенко: Мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и стабильно

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Будет сделано все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и стабильно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 января на финальном концерте акции "Марафон единства", сообщает БЕЛТА.

"2025 год - год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа - победителя мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

ПрезидентАлександр ЛукашенкоМарафон единства