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Лукашенко: Мы сохраним социально ориентированную модель экономики и продолжим борьбу с коррупцией
Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает сохранить социально ориентированную модель экономики, продолжить беспощадную борьбу с бюрократизмом и коррупцией. Об этом он заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.
"Несмотря на все вызовы, мы сохраним социально ориентированную модель экономики, основанную на взаимной ответственности государства и общества. Продолжим работу по повышению эффективности госуправления, беспощаднейшую борьбу с бюрократизмом и коррупцией. Будем делать это, как всегда, гласно и открыто. Эту проблему в этой пятилетке мы решим. Я обещаю", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что здесь велика роль СМИ: "Они не имеют права отставать от актуальной повестки, реальной жизни и потребностей общества. Не сбавляйте набранный темп, совершенствуйтесь идейно и технологически. Сделайте все, чтобы о Беларуси знали правду. Правда - это наша сила, в ней наша сила".