Лукашенко: Мы сохраним социально ориентированную модель экономики и продолжим борьбу с коррупцией

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает сохранить социально ориентированную модель экономики, продолжить беспощадную борьбу с бюрократизмом и коррупцией. Об этом он заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на все вызовы, мы сохраним социально ориентированную модель экономики, основанную на взаимной ответственности государства и общества. Продолжим работу по повышению эффективности госуправления, беспощаднейшую борьбу с бюрократизмом и коррупцией. Будем делать это, как всегда, гласно и открыто. Эту проблему в этой пятилетке мы решим. Я обещаю", - сказал глава государства.