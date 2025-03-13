Лукашенко: Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, которого нет в истории

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Долго думал, что можно сказать о наших отношениях. Они действительно вышли на очень высокий уровень. Это заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.

"Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, которого нет в истории. Идем непроторенным путем, и это все не просто. У нас есть хорошее зеркало, в котором мы видим наши шаги. Это экономика - торгово-экономические отношения", - подчеркнул Президент.