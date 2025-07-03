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Лукашенко: Мы выступаем за мирную Беларусь, но готовиться должны к самому худшему
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Мы выступаем за мирную Беларусь, но готовиться должны к самому худшемуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4867aef2-bb34-434e-9946-2b492f23fa85/conversions/c35025ce-2b1d-4347-9039-8c5c170844c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4867aef2-bb34-434e-9946-2b492f23fa85/conversions/c35025ce-2b1d-4347-9039-8c5c170844c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4867aef2-bb34-434e-9946-2b492f23fa85/conversions/c35025ce-2b1d-4347-9039-8c5c170844c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4867aef2-bb34-434e-9946-2b492f23fa85/conversions/c35025ce-2b1d-4347-9039-8c5c170844c2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь остается мирной, но готовиться надо ко всему. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля в ходе общения с ветеранами у мемориального комплекса "Курган Славы".
"Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Нам это не надо. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 41-го (вы это помните лучше, чем я), мы ничего не должны. Мы должны быть готовы ко всему. Не увещевать, не убаюкивать, не заявлять, что все тихо, спокойно, ничего не будет. Не будет - хорошо. Но готовиться мы должны к самому худшему", - подчеркнул Александр Лукашенко.