Лукашенко: Мы выступаем за мирную Беларусь, но готовиться должны к самому худшему

"Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Нам это не надо. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 41-го (вы это помните лучше, чем я), мы ничего не должны. Мы должны быть готовы ко всему. Не увещевать, не убаюкивать, не заявлять, что все тихо, спокойно, ничего не будет. Не будет - хорошо. Но готовиться мы должны к самому худшему", - подчеркнул Александр Лукашенко.