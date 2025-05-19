Лукашенко на переговорах с наследным принцем Султаната: Мы стали не просто партнерами, а друзьями

19 мая во Дворце Независимости прошли международные переговоры сразу по двум направлениям - сотрудничеству с российскими регионами и с Оманом.

Сначала о том, что касается Ближнего Востока, - там Беларусь укрепляет свои позиции. О совместных планах и развитии контактов шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с наследным принцем Султаната Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом.

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Прошедшие в конце 2024 года переговоры лидеров в Маскате стали новой точкой отсчета в истории двусторонних отношений. В этот раз Беларусь и Оман создали совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям. Межправительственное соглашение было подписано в МИД.

Рабочая неделя Президента стартует с международных встреч. Это не начало, а продолжение большой работы на так называемой дальней дуге. Помимо Азии и Африки Минск укрепляет свои контакты со странами Персидского залива, и Оман - одна из них.

В Беларусь приехал наследный принц Султаната. Он как министр курирует в стране культуру, молодежь и спорт, но только этим кругом тем принц не ограничен. Понимая особенности и важность региона, Александр Лукашенко выстраивал доверительный диалог с арабским миром последние 15 лет.

Александр Лукашенко:

"В результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время мы стали не просто партнерами, а уже друзьями. Мы обменивались многими предложениями, по направлению которых можем выстраивать свое сотрудничество. Нам очень интересна ваша страна. Не скрою, как некоторая альтернатива в том регионе для продвижения наших интересов, прежде всего, торгово-экономического сотрудничества с вашей страной и через вашу страну с Африкой. Для Беларуси особый интерес представляет использование портовой инфраструктуры Омана, чтобы совместно развивать торговлю и с другими странами, включая Африку. Наверное, уже убедились в том, что мы можем сотрудничать по обозначенным проектам".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d187d3-1a4a-46ff-897d-27f5a46845c7/conversions/702b518b-3137-48cd-9f06-225280131b1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d187d3-1a4a-46ff-897d-27f5a46845c7/conversions/702b518b-3137-48cd-9f06-225280131b1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d187d3-1a4a-46ff-897d-27f5a46845c7/conversions/702b518b-3137-48cd-9f06-225280131b1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d187d3-1a4a-46ff-897d-27f5a46845c7/conversions/702b518b-3137-48cd-9f06-225280131b1c-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

Декабрьский визит белорусского Президента в Оман стал настоящей перезагрузкой отношений с этой страной. Переговоры прошли на позитиве. Предложение Султана сделать на берегу залива настоящий хаб белорусских товаров - очень кстати, как и совместные производственные площадки там в перспективе. Вопрос прорабатывается. Такая точка опоры - откуда рукой подать и до Африки, и до Индии - Беларуси точно не помешает. Их ставка на сильную логистику должна помочь торговле. Также Оман немало экспортирует - от транспорта и до продуктов питания, заинтересован в "цифре", т. е. IT-услугах. В этом плане тоже интерес к Беларуси огромный.

"В Беларуси есть много того, что сегодня интересует оманскую сторону. Вы нам очень интересны по многим направлениям - это и отдых наших людей, сельское хозяйство, поставка продукции, и самое главное, ваши порты, через которые мы можем работать в регионе. Я с огромной искренней теплотой вспоминаю свою встречу у вас в Маскате с Султаном Омана. Очень порядочный, добрый человек. Мы с большим удовольствием готовы принять его в Беларуси в то время, когда это будет вам удобно. Передайте ему самые добрые и теплые пожелания и скажите ему, что я его жду в Минске", - отметил Президент Беларуси.

Зеязин бен Хайтам Аль Саид news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5de98460-cccf-4039-a7db-ea5f420d34d5/conversions/9ec11d29-60c0-4216-bc5d-bfaa6d6087b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5de98460-cccf-4039-a7db-ea5f420d34d5/conversions/9ec11d29-60c0-4216-bc5d-bfaa6d6087b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5de98460-cccf-4039-a7db-ea5f420d34d5/conversions/9ec11d29-60c0-4216-bc5d-bfaa6d6087b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5de98460-cccf-4039-a7db-ea5f420d34d5/conversions/9ec11d29-60c0-4216-bc5d-bfaa6d6087b6-xl-___webp_1920.webp 1920w Зеязин бен Хайтам Аль Саид

Зеязин бен Хайтам Аль Саид:

"Спасибо за гостеприимство и разрешите вас поприветствовать от имени моего отца. На самом деле, с момента вашего визита мы серьезно продвинулись в наших отношениях. Начали со сферы туризма, гостеприимства. Мы очень рады, что получилось открыть прямой рейс из Минска в наш южный город Салала. Уже много белорусов смогли побывать в Омане. Также мы начали ряд других взаимовыгодных проектов. Я очень рад, что те проекты, которые мы наметили, действительно внесут серьезный вклад в увеличение товарооборота и инвестиционное сотрудничество между нами".

Минск и Маскат хотят не просто торговать, они настроены сотрудничать вдолгую, поэтому выходят на инвестиционный трек. Вложения связывают партнеров сильнее. Для этого был создан совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям. Соответствующее соглашение скрепили подписями в МИД Максим Рыженков и президент Оманского инвестагентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди. Они же стали его сопредседателями.

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"В основном мы хотели бы сосредоточиться на том, чтобы дополнять друг друга. Например, мы хотели бы рассмотреть инвестиции в продовольственную безопасность, в промышленность, которая задействует природные ресурсы, например, лесные. Оман является очень хорошим туристическим направлением для белорусов в зимнее время, и он также может быть хорошей транзитной точкой для других направлений на Восток. В дополнение к сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности, мы рассматриваем фармацевтическую промышленность и любые проекты, которые сблизят две страны", - прокомментировал Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.