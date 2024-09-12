Лукашенко на вручении наград: Общий результат делает Беларусь красивой, благополучной и мирной

17 сентября, в День народного единства, во Дворце Независимости собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями минувшего века, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну.

Есть негласное правило - гостям во дворце должно быть комфортно, и журналисты тоже в этом заинтересованы. Тем более что мы знаем, что у этих людей впереди очень красивый момент в профессиональной жизни, волнение не должно помешать все запомнить и прочувствовать.

Ордена Отечества, медали "За трудовые заслуги", присвоение званий

Ордена Отечества 1-й и 2-й степени, медали за трудовые заслуги, звания заслуженных для людей абсолютно разных профессии: медики, учителя, ученые, артисты, военные, тренеры.

"Чувствую себя хорошо, как в своем доме, потому что приятно, когда глава государства будет вручать мне такую награду. Значит все, что я делаю, не зря", - делится своими впечатлениями главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова.

Сама церемония вручения накануне больших государственных праздников, знаковых дат – давно традиция. Логика простая - в нашей истории было немало сложных периодов, после которых страна восстанавливалась только за счет труда людей, на чье время приходились эти события. Поколениями мы научены - во многом вопреки идти вперед.

"85 лет назад освободительный поход Красной армии поставил точку в вопросе нашего государственного самоопределения. Народ, долгие годы разделенный на западных, восточных белорусов, стал единой нацией. Началась история большого пути: в годы Великой Отечественной - драматичного и героического, после Великой Победы - мирного и созидательного. 17 сентября во Дворце Независимости собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну", - сказал глава белорусского государства.

Госнаграды не всегда про подвиг, но всегда про каждодневный труд, за которым обязательно приходят результаты. Но что касается олимпийцев и паралимпийцев нужны обе составляющие.

Президент поблагодарил тренеров, взрастивших новых олимпийских медалистов. "Летняя Олимпиада стала еще одной значимой страницей в истории отечественного спорта. Нас пытались отстранить, лишить флага и гимна. Но мир все равно говорил о белорусах, восхищаясь их победами вместе с нами, - подчеркнул глава государства. - И говорит снова благодаря блистательным выступлениям сборной Беларуси на чемпионате мира по пожарному спорту. 9 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Мировой рекорд. Каждый успех - во славу нашей родной страны. Это настоящий подарок к сегодняшнему празднику и результат вашего титанического труда!"

Еще один акцент этой церемонии - вручение медалей "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Это лето показало, какой может быть белорусская стихия. Ураган в Гомельской области. Майор Трушков в этот момент был на срочном дежурстве – он был вызван в детский лагерь имени Марата Казея. Территория лагеря находится возле реки, это стало одной из причин, почему деревья падали как спички. Ни связи, ни транспорта, пробирались с бензопилами оперативно, насколько это было возможным.

"Спасли двоих детей, третий, к сожалению, погиб. Мы его достали из-под завалов", - вспоминает старший помощник начальника штаба ПАСО № 3 Речицкого РОЧС Дмитрий Трушков.

К сожалению, это жизнь. Но именно эта чрезвычайная ситуация показала – нет неважных людей в этот момент. Все, кто так или иначе подключается в помощь, - герои.

Подводя итог, Александр Лукашенко поздравит всех собравшихся и с высокими наградами, и с Днем народного единства. Только общий результат может сделать Беларусь процветающей - глава государства будет говорить об этом.

"Это и есть народное единство - когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях, а общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной и мирной", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства всех поздравил с высокими наградами и почетными званиями. "Своими достижениями вы сделали этот праздничный день во Дворце Независимости особенным. Спасибо за труд! Спасибо всем, кто на пути к успеху стал для вас надежной опорой, - родным, близким, друзьям, коллегам, вашим сослуживцам. Личная награда - это всегда результат командной работы", - подчеркнул Александр Лукашенко.