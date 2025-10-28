Лукашенко: На Западе уже дошли до воровства

На Западе уже дошли до воровства, используя чужие золотовалютные резервы. Соответствующие заявления глава государства сделал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Ладно санкции. Уже дошли до воровства. Возьмите золотовалютные резервы России, Беларуси. Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги и как свои направлять туда, куда считают нужным", - отметил Президент.