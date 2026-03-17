Лукашенко: Надеемся на плодотворное сотрудничество с Казахстаном

Точки роста для Беларуси и Казахстана, а также итоги конституционного референдума. 17 марта об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с послом Казахстана Тимуром Жаксылыковым.

Президент выразил надежду, что с принятием нового Основного закона государство будет развиваться стабильно и эффективно. Лукашенко также подчеркнул: результаты голосования на общенациональном референдуме говорят о серьезной поддержке действующего лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Президент Беларуси о референдуме в Казахстане

"Я не мог с вами не встретиться после главного вашего политического события в Казахстане. Тем более что День Конституции у нас будет сейчас в один день - 15 марта, - сказал в начале встречи Александр Лукашенко. - Я хочу вас поздравить с очень успешным проведением референдума по Конституции и результатами".

Президент особо отметил однозначную народную поддержку нового Основного закона и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Все-таки, как ни говори, это поддержка Президента. Он рискнул в это непростое время, внес на референдум очень важные для Казахстана вопросы, и народ (поддержал. - Прим. ред.) - и по явке, и особенно по голосованию (87 с лишним процентов) проголосовал. Потрясающий результат", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я хочу вас поздравить. И прошу вас, передайте Касым-Жомарту Кемелевичу самые теплые мои пожелания и поздравления с результатом. Он молодец. И поздравить казахский народ, казахстанцев с этим успехом", - добавил белорусский лидер.

Глава белорусского государства выразил надежду, что в связи с принятием новой Конституции Казахстан продолжит развиваться стабильно и получит от этого большой положительный эффект.

Сотрудничество Беларуси и Казахстана

Казахстан - ключевой партнер Беларуси в Центрально-Азиатском регионе. Товарооборот в прошлом году (вместе с услугами) превысил 1,5 млрд долларов. Но Минску и Астане по силам удвоить цифры торговли. Среди магистральных тем были и остаются промышленная кооперация, наращивание сборочных производств, сотрудничество в сфере высоких технологий и сельского хозяйства.

Президент обратил внимание, что для Беларуси Казахстан является ключевым партнером среди стран Центральной Азии и отношения между государствами и народами всегда были и остаются добрыми. "Огромная страна, огромное население. Очень хорошие связи, очень хорошие планы нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что нынешний уровень взаимной торговли товарами и услугами находится на достаточно высоком уровне - более 1,5 млрд долларов. Но, как говорят, нет предела совершенству, поэтому и на будущее стороны строят амбициозные планы. "Мы запросто можем удваивать товарооборот. У нас есть стремление к этому", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что возможность реализации конкретных проектов обсуждалась в том числе на его недавней встрече с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым. Кроме того, правительственная делегация Беларуси в конце 2025 года посещала Казахстан и там также состоялся ряд значимых мероприятий и встреч, были достигнуты солидные договоренности.

"Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество с Казахстаном. Еще раз подчеркиваю: мы очень уважаем ваших трудолюбивых людей. Мы поддерживаем тот курс, который вы проводите. Очень серьезный курс. Вы каждый год занимаетесь реформами, не кричите, но спокойно в этом отношении делаете многое. Поэтому и в ЕАЭС, и в ООН, и на международных площадках, и в наших отношениях Казахстан - Беларусь мы будем очень надежными партнерами для вас", - заявил глава государства.

Посол: Беларусь и Казахстан работают над новыми совместными инвестпроектами

Среди приоритетов - и усиление региональных связей. В настоящее время страны работают над новыми совместными инвестпроектами. В Казахстане зарегистрировано более 1100 компаний с участием белорусской стороны. Усилия правительств Беларуси и Казахстана направлены на укрепление сотрудничества.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

"Наше торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество развивается очень активно. По итогам прошлого года товарооборот вырос почти на 30 % - это отличный показатель. Причем у нас во всех направлениях идет рост по всем составляющим. Это касательно и импорта в Казахстан, и экспорта в Беларусь, и по торговле услугами. Мы будем рады видеть белорусских предпринимателей в различных сферах нашей экономики. В том числе в переработке сельскохозяйственного сырья, его производстве, в транспортно-логистической сфере, сфере цифровой экономики. Эти моменты были обсуждены".