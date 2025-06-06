Лукашенко надеется на возобновление равноправного диалога со Швецией

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным днем. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, в период глобальных трансформаций, неизменными остаются главные приоритеты - сохранение окружающей среды, повышение качества жизни и обеспечение национальной безопасности", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении многих лет шведы, как и белорусы, усердно сохраняют природное и культурное наследие родного края, строят стабильное правовое демократическое государство. "На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества", - заметил белорусский лидер.

Президент выразил надежду, что опыт прежнего нейтралитета Швеции поможет руководству этой страны вернуться к равноправному и уважительному диалогу, к возобновлению которого Беларусь всегда готова.