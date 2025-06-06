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Лукашенко надеется на возобновление равноправного диалога со Швецией
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным днем. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Сегодня, в период глобальных трансформаций, неизменными остаются главные приоритеты - сохранение окружающей среды, повышение качества жизни и обеспечение национальной безопасности", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что на протяжении многих лет шведы, как и белорусы, усердно сохраняют природное и культурное наследие родного края, строят стабильное правовое демократическое государство. "На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества", - заметил белорусский лидер.
Президент выразил надежду, что опыт прежнего нейтралитета Швеции поможет руководству этой страны вернуться к равноправному и уважительному диалогу, к возобновлению которого Беларусь всегда готова.
Александр Лукашенко пожелал всем жителям Швеции мира, счастья и согласия.