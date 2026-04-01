Лукашенко: Надо думать о том, как выделять средства на новое и нужное для Беларуси вооружение

Фото БЕЛТА

Следует думать над тем, как выделять средства на новое и нужное для Беларуси вооружение. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при подведении итогов комплексной проверки Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

"И премьер-министру и председателю Национального банка надо серьезнейшим образом перестраиваться тоже. Потому что спрашивать мы с них (военных. - Прим. БЕЛТА) можем, но кое-где были такие единичные случаи, когда командиры говорили: "А пусть Президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так". Что надо обновлять постоянно технику. Это правда. Надо обновлять", - сказал глава государства.

В этом плане Александр Лукашенко вспомнил свой недавний визит в КНДР и переговоры с лидером этой страны Ким Чен Ыном. "Когда я был в Корее (вы знаете, люди живут небогато, но как они работают!), разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю: "Слушай, ты понимаешь, что это (разработка и производство различных типов вооружений. - Прим. БЕЛТА) дорого?" Конечно, говорит, понимаю, но, говорит, у меня нет другого выхода - надо защитить землю".