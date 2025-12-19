3.68 BYN
Лукашенко: Надо осваивать и развивать собственные технологии обработки и хранения данных
Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 19 декабря на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания напомнил о необходимости соблюдать цифровую безопасность и ориентировал на разработку собственных технологий по обработке и хранению данных, сообщает БЕЛТА.
Глава государства рассказал, что недавно, во второй раз в течение этого года, его лично предупредила контрразведка России о том, что отдельные телефоны людей из окружения Президента - на контроле в США. "Интерес огромный", - заметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что надо осваивать и развивать собственные технологии обработки и хранения данных. И здесь важно даже не столько сделать, например, отечественный мобильный телефон, сколько создать собственное программное обеспечение. При этом важно, по словам Александра Лукашенко, не загубить и технологии проводной телефонной связи.