Лукашенко: Надо осваивать и развивать собственные технологии обработки и хранения данных

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843f9968-2045-4deb-867e-f33b3dfdea28/conversions/4fd9a55c-9b0c-4aba-b363-f3164928eca5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843f9968-2045-4deb-867e-f33b3dfdea28/conversions/4fd9a55c-9b0c-4aba-b363-f3164928eca5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843f9968-2045-4deb-867e-f33b3dfdea28/conversions/4fd9a55c-9b0c-4aba-b363-f3164928eca5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843f9968-2045-4deb-867e-f33b3dfdea28/conversions/4fd9a55c-9b0c-4aba-b363-f3164928eca5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 19 декабря на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания напомнил о необходимости соблюдать цифровую безопасность и ориентировал на разработку собственных технологий по обработке и хранению данных, сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что недавно, во второй раз в течение этого года, его лично предупредила контрразведка России о том, что отдельные телефоны людей из окружения Президента - на контроле в США. "Интерес огромный", - заметил Александр Лукашенко.