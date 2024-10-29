Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии

Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 147 человек, принявших наиболее активное участие в ликвидации последствий прохождения грозового фронта над территорией страны 12 - 14 июля 2024 года.

Соответствующие Указ № 407 и распоряжение подписал 4 ноября Глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В результате стихии был нанесен значительный урон лесному фонду, повреждены линии электропередачи, кровли жилых домов и производственных зданий, инфраструктура сельскохозяйственных предприятий и социальных объектов.

За плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера государственных наград удостоен 41 человек, Благодарности Президента Беларуси - 106 человек.

В числе награжденных в основном работники лесхозов, электромонтеры, мастера строительных и монтажных работ, а также руководители организаций и представители органов исполнительной власти, сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Среди удостоенных медали "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" - вальщик леса Шиичского лесничества Калинковичского лесхоза Игорь Бобрович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического участка "Мозырьводоканала" Анатолий Кобысь, заместитель директора - главный инженер Мозырского опытного лесхоза Никита Потороченко, машинист лесозаготовительной машины лесопункта Осиповичского опытного лесхоза Андрей Сидоренко, мастер Вороновского района электрических сетей филиала "Лидские электрические сети" "Гродноэнерго" Сергей Таранда.

В числе тех, кто награжден медалью "За трудовые заслуги", - старший мастер Гомельского сельского района электрических сетей филиала "Гомельские электрические сети" "Гомельэнерго" Степан Браим, лесничий Селявского лесничества Крупского лесхоза Анатолий Кукушкин и машинист автовышки и автогидроподъемника Глусского района электрических сетей филиала "Бобруйские электрические сети" "Могилевэнерго" Михаил Северин.