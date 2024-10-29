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Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 147 человек, принявших наиболее активное участие в ликвидации последствий прохождения грозового фронта над территорией страны 12 - 14 июля 2024 года.
Соответствующие Указ № 407 и распоряжение подписал 4 ноября Глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В результате стихии был нанесен значительный урон лесному фонду, повреждены линии электропередачи, кровли жилых домов и производственных зданий, инфраструктура сельскохозяйственных предприятий и социальных объектов.
За плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера государственных наград удостоен 41 человек, Благодарности Президента Беларуси - 106 человек.
В числе награжденных в основном работники лесхозов, электромонтеры, мастера строительных и монтажных работ, а также руководители организаций и представители органов исполнительной власти, сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Среди удостоенных медали "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" - вальщик леса Шиичского лесничества Калинковичского лесхоза Игорь Бобрович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического участка "Мозырьводоканала" Анатолий Кобысь, заместитель директора - главный инженер Мозырского опытного лесхоза Никита Потороченко, машинист лесозаготовительной машины лесопункта Осиповичского опытного лесхоза Андрей Сидоренко, мастер Вороновского района электрических сетей филиала "Лидские электрические сети" "Гродноэнерго" Сергей Таранда.
В числе тех, кто награжден медалью "За трудовые заслуги", - старший мастер Гомельского сельского района электрических сетей филиала "Гомельские электрические сети" "Гомельэнерго" Степан Браим, лесничий Селявского лесничества Крупского лесхоза Анатолий Кукушкин и машинист автовышки и автогидроподъемника Глусского района электрических сетей филиала "Бобруйские электрические сети" "Могилевэнерго" Михаил Северин.
Благодарности Президента удостоены, в частности, электромонтер оперативно-выездной бригады Быховского района электрических сетей филиала "Могилевские электрические сети" "Могилевэнерго" Сергей Барановский, лесник Трабского лесничества Ивьевского лесхоза Александр Горбаченко, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Гомельской дистанции электрообеспечения Гомельского отделения Белорусской железной дороги Юрий Дейкин, вальщик леса Кореличского лесничества Новогрудского лесхоза Александр Забавский, генеральный директор "Гомельэнерго" Михаил Коваленко, электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети Витебского участка филиала "Передвижная механизированная колонна № 3" ОАО "Белсельэлектросетьстрой" Василий Климанов, директор Осиповичского унитарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Кулаковский, первый заместитель начальника Волковысского районного отдела по ЧС Гродненского областного управления МЧС Геннадий Талерчик и учитель Довской средней школы Рогачевского района Сергей Шаминский.
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