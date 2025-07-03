Лукашенко: Нам нужно во что бы то ни стало передать будущим поколениям веру в победный дух предков

Мир, свобода и независимость - величайшие ценности, которые нужно беречь и защищать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы" в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что праздник - символ свободы и независимости - воплощает память о подвиге народа-победителя и вечную благодарность потомков. "Мы гордимся нашими ветеранами и всеми, кто подарил нам возможность жить и работать на своей земле. Они явили миру примеры небывалой доблести, стойкости и патриотизма. Нам нужно во что бы то ни стало сохранить и передать будущим поколениям веру в победный дух предков, собственные силы и то, что вместе мы справимся с любыми вызовами", - сказал Президент.

"Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия. И такие факты в истории не теряются. Мир, свобода и независимость - это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать. Нужно укреплять народное единство, экономику, оборону нашего Отечества. Каждый день, каждый час. В этом - долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он особо отметил, что если все жители Беларуси, включая детей и молодежь, проникнутся этим чувством, то всем вместе удастся сохранить тихую и спокойную страну под мирным голубым небом.