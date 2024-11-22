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Лукашенко направил обращение в Полоцк в связи с завершением реставрации Спасо-Преображенского храма
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение жителям и гостям Полоцка в связи с завершением реставрации Спасо-Преображенского храма. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Полоцкая земля - колыбель государственности и православной веры белорусского народа. Именно здесь девять столетий назад была возведена Спасо-Преображенская церковь, первый камень в основание которой заложен преподобной Евфросинией Полоцкой, - говорится в обращении. - Монастырь стал духовным центром притяжения для паломников со всего мира. Многовековая история обители свидетельствует о силе веры в Бога и его помощи в добрых делах во имя Отечества".
Глава государства отметил, что современное поколение белорусов, следуя заветам предков хранить и приумножать богатства родной земли, осуществило серьезную реставрацию храма с использованием уникальных технологий и методик, позволивших восстановить древнейшие элементы церкви.
Высокой оценки, по мнению Президента, заслуживает работа строителей, ученых, реставраторов и всех, кто трудился в этом святом месте. "Благодаря реализации таких проектов вносится существенный вклад в наше общее дело - укрепление исторической памяти белорусского народа, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, что почитание христианских ценностей будет и в дальнейшем помогать в сохранении культурного наследия, строительстве успешного будущего для наших потомков".
Обращение Президента к жителям и гостям Полоцка в связи с завершением реставрации Спасо-Преображенского храма
Дорогие друзья!
Полоцкая земля - колыбель государственности и православной веры белорусского народа.
Именно здесь девять столетий назад была возведена Спасо-Преображенская церковь, первый камень в основание которой заложен преподобной Евфросинией Полоцкой.
Монастырь стал духовным центром притяжения для паломников со всего мира. Многовековая история обители свидетельствует о силе веры в Бога и его помощи в добрых делах во имя Отечества.
Следуя заветам предков хранить и приумножать богатства родной земли, мы осуществили серьезную реставрацию храма с использованием уникальных технологий и методик, позволивших восстановить древнейшие элементы церкви.
Высокой оценки заслуживает работа строителей, ученых, реставраторов и всех, кто трудился в этом святом месте. Благодаря реализации таких проектов вносится существенный вклад в наше общее дело - укрепление исторической памяти белорусского народа.
Уверен, что почитание христианских ценностей будет и в дальнейшем помогать в сохранении культурного наследия, строительстве успешного будущего для наших потомков.
Александр Лукашенко
15 января 2025 года
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