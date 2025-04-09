Лукашенко направил соболезнование президенту Доминиканы в связи с жертвами от обрушения крыши клуба

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Доминиканской Республики Луису Родольфо Абинадеру Короне в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения крыши в ночном клубе в городе Санто-Доминго. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с сожалением восприняли трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах в результате обрушения крыши в ночном клубе в городе Санто-Доминго", - говорится в соболезновании.