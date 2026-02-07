Лукашенко направил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом в мечети Исламабада

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с терактом в мечети Исламабада во время пятничной молитвы, в результате чего погибло и получило ранения большое количество мирных граждан.

Глава государства подчеркнул, что народ Беларуси воспринял это известие с глубокой болью. "Уверен, что все виновные в этом жутком преступлении понесут соответствующее их поступку наказание", - говорится в соболезновании Асифу Али Зардари.

Александр Лукашенко в соболезновании Шахбазу Шарифу подтвердил солидарность Беларуси с Пакистаном, который решительно борется со всеми формами терроризма и религиозного экстремизма.