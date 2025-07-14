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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Нигерии Мухаммада Бухари
Соболезнование Президенту Нигерии Боле Тинубу в связи со смертью бывшего Президента этой страны Мухаммада Бухари направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли известие о смерти этого выдающегося государственного деятеля.
"Уверен, что его будут помнить как мудрого политика и полностью преданного нигерийскому народу руководителя, который стремился к обеспечению экономического суверенитета страны и повышению благополучия людей, укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всем гражданам Нигерии, адресовал слова поддержки родным и близким Мухаммада Бухари в связи с этой тяжелой утратой.