Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 декабря направился с рабочим визитом в Султанат Оман. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Запланированы переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня", - рассказали в пресс-службе Президента.

Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер.