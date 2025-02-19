Лукашенко: Наша армия и вся военная организация государства - гарант мира на белорусской земле

Фото: Минобороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f322094a-1fa1-4bad-82ca-d4e1feabbe4f/conversions/25d71fe0-6f01-474e-b651-7d05f4829b63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f322094a-1fa1-4bad-82ca-d4e1feabbe4f/conversions/25d71fe0-6f01-474e-b651-7d05f4829b63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f322094a-1fa1-4bad-82ca-d4e1feabbe4f/conversions/25d71fe0-6f01-474e-b651-7d05f4829b63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f322094a-1fa1-4bad-82ca-d4e1feabbe4f/conversions/25d71fe0-6f01-474e-b651-7d05f4829b63-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минобороны Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, ветеранов и военнослужащих с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам - настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году", - подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Беларуси, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих в настоящее время мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. "Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле, - говорится в поздравлении. - Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь".

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Поздравление Президента с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси

Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники!

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам - настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году.

Благодарю воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Беларуси, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.

Особые слова благодарности адресую военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле.

Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.