Лукашенко: Наша дорога - это социально ориентированное государство

Градус конфликтности в мире растет, оказывает большое влияние на политику и экономику - и Беларусь не может это не учитывать. Об этом в интервью телерадиокомпании "Мир" заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Противостояние Востока и Запада, обострение на Ближнем Востоке, милитаризация Польши и Прибалтики, ситуация в Украине - события последнего времени заставляют быть готовыми к любому развитию событий и укреплять обороноспособность. На это будут направлены и предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025".

"Посмотрите на нагнетенную обстановку у соседей - стран Балтии, Польши. На юге - война с Украиной. Мы не просто должны это учитывать, мы считаемся с этим. Поэтому мы и учения проводим, которые рассчитаны на усиления обороноспособности в связи с таким поведением наших западных соседей. Мы видим, что конфликтность растет и будет расти - это продолжение политических, дипломатических и экономических войн и противоречий. Сегодня идет торгово-экономическая война. Не дай бог, конечно, но ясно, что она может перерасти в военное противостояние", - отметил Президент Беларуси.

"Наша дорога - это социально-ориентированное государство. Мы давно его строим. Сегодня каждый наш гражданин может получить бесплатное для него образование, здравоохранение. Мы за своими людьми смотрим, только это породило то, что люди перестали за собой смотреть. Они не ценят свое здоровье - это одна из причин нашей слабой демографии. У нас много что делается для людей: работа, заработная плата - та, которую ты заработаешь, право на жизнь человека. Назовите мне другую такую страну, где еще пальцы так дрожат за эту жизнь", - подчеркнул Александр Лукашенко.