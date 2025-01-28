Лукашенко: Наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с делегацией Панафриканского парламента подтвердил готовность страны к развитию отношений со странами континента, пишет БЕЛТА.

Это первый визит такой представительной делегации Панафриканского парламента в Беларусь. Во главе делегации - председатель этого парламента Форчун Зефания Чарумбира. Глава государства подчеркнул, что давно следит за развитием отношений между парламентом Беларуси и Панафриканским парламентом. По словам Александра Лукашенко, именно под председательством Форчуна Зефании Чарумбиры взаимодействие стало более активным.

"То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь вы, господин председатель, - зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства", - заметил Александр Лукашенко. Он попросил по возвращении передать самые теплые пожелания своему другу - Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. "Ждем его с визитом в Минске в этом году, - сказал Президент. - Если вы с ним приедете, мы также будем рады".

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь поддерживает партнеров из Африки в стремлении производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов. "С 2020 года Зимбабве совместно с нами успешно осуществляет программу механизации сельского хозяйства. Вы должны быть уверены, что мы в этом отношении будем продолжать свое движение, если это вам будет выгодно. Интерес к белорусскому опыту развития агросектора есть у Египта, Алжира, Мозамбика, Эфиопии, Кении, Нигерии и других государств", - сказал глава государства.

"В целом наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим. Мы видим интерес и с вашей стороны", - заявил Президент.

Он обратил внимание на то, что к встрече присоединились представители различных регионов Африканского континента. Это председатель Национального совета провинций Парламента Южно-Африканской Республики Рефилве Мцвени-Ципане, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Республики Кабо-Верде Карла Соланге Фортес Лима и член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Республики Кения Эстер Мутони Пассарис.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси придают большое значение развитию всестороннего партнерства с ЮАР. "Это касается добычи полезных ископаемых, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и образования. Важное место занимает проект по сборочному производству тракторов на основе белорусских технологий", - перечислил глава государства направления для развития сотрудничества.

Белорусско-кенийские отношения также уверенно развиваются. "В конце 2023 года у меня состоялись очень конструктивные, сердечные и дружеские переговоры в Найроби с Президентом Кении Уильямом Руто. Надеюсь на наше дальнейшее взаимодействие. Я официально пригласил Президента Кении посетить Беларусь с официальным визитом и жду его в любое время, - сказал Президент. - Знаю о заинтересованности Кении в обеспечении продовольственной безопасности, развитии промышленности. Мы можем внести свой вклад в реализацию этих важнейших задач".

Что касается отношений с Кабо-Верде, то они пока не имеют активного характера. "Но в последние годы мы уделяем большое внимание Западной Африке. В регионе реализуется ряд перспективных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, борьбы с чрезвычайными ситуациями. Рассчитываю, что ваш приезд в Минск придаст импульс дальнейшим контактам", - обратился глава государства к Карле Соланге Фортес Лиме.