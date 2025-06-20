Лукашенко: Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи

"Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас - молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси. Мир огромен, а Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы - старшее поколение - смогли сохранить для вас", - сказал Президент.