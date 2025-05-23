Лукашенко назвал два пути развития производственной сферы Беларуси

В развитии производственной сферы Беларуси есть два пути - углубление текущих компетенций и строительство новых предприятий. Это подчекрнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая на выездном совещании по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, сообщила БЕЛТА .

"Страна живет и развивается, когда создаются новые предприятия, модернизируются старые. Когда есть инвестиции в производство, социальную сферу. Мы очень часто начинаем что-то выдумывать. Ребята, у нас много школ и предприятий, где мы работаем поверхностно, то есть есть возможность углубляться, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо развиваться и углубляться - это первый путь. Люди есть, школы есть, умеем это делать. Второй путь - создание новых предприятий".