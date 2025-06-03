Лукашенко назвал один из основных вопросов в сотрудничестве с Китаем

Технологическая модернизация - один из основных вопросов в сотрудничестве Беларуси с КНР. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с представителями китайских деловых кругов.

Глава государства в Пекине с трехдневным визитом. 3 июня на повестке - новый уровень технологий в промышленности. Китай здесь набрал внушительные темпы, этот опыт может оказаться очень полезным для Беларуси.

"Завтра мы встречаемся с Председателем КНР Си Цзиньпином и один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси, - сказал глава государства. - Я это сказал потому, чтобы вы понимали - это не мне принадлежит прекрасная идея, которая очень нужна нашей экономике сегодня. Это идея Председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении".

"Я очень благодарен своему давнему другу и коллеге за то, что он подключил Беларусь к этому процессу, который в Китае набрал очень высокие темпы модернизации и (создания - прим. ред.) высокого уровня производства", - добавил белорусский лидер.

Ожидается, что завтра в столице Поднебесной пройдет традиционная дружеская семейная встреча Президента Беларуси с Председателем Си Цзиньпином. Планируются также переговоры в формате один на один. Особое внимание уже стартовавшим проектам.

Расширение сотрудничества с ведущими мировыми производителями техники

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Повестка, как вы понимаете, у лидеров глобальная с учетом ситуации. Но не менее глобальна и стратегична повестка двухсторонняя: Беларусь - Китай. Поэтому, конечно, наш руководитель не мог не в практической плоскости отработать вопросы, являющиеся для нас чувствительными и важными в стратегическом плане. Еще в 2023 году в декабре товарищ Си Цзиньпинь предложил более активное совместное технологическое развитие Китая и Беларуси на основе современных технологий Китая и на основе наших компетенций в промышленности, прежде всего в машиностроении, в тракторостроении, в транспортном машиностроении. И, конечно, с того момента мы очень активно эту тему развивали. Подписано коммюнике в рамках визита товарища Ли Цяна, подписаны детализированные карты совместные, которые определяют конкретные проекты. И эта тема набирает просто обороты. У нас заканчивается Год науки и технологий. Следующий год у нас будет двухлетка, посвященная именно промышленной кооперации. Поэтому сегодняшняя встреча является стратегическим посылом на более расширенное, углубленное сотрудничество с одним из ведущих производителей мира тяжелой техники".