Лукашенко назвал открытие Международного выставочного центра новой страницей летописи Беларуси

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С появлением Международного выставочного центра в Минске открывается новая страница летописи суверенной Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая на торжественной церемонии открытия центра, сообщает БЕЛТА.

"Мы открываем новую страницу летописи нашей суверенной Беларуси. Мы это чудо назвали Минским международным выставочным центром", - заявил глава государства во время церемонии, на которую были приглашены представители общественности столицы, компании-застройщика и строительных организаций, принимавших участие в возведении объекта.

Строительство МВЦ в Минске началось в 2022 году и осуществлялось в рамках реализации инвестпроекта по возведению многофункционального комплекса "Северный берег", рассчитанного на 2021-2040 годы. Инвестором выступает частная компания из ОАЭ "Риверсайд девелопмент холдингз лимитед".

Общая площадь центра составляет 37 тыс. кв.м, включая выставочные залы, конференц-залы и развитую инфраструктуру.