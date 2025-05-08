3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Лукашенко назвал открытие Международного выставочного центра новой страницей летописи Беларуси
С появлением Международного выставочного центра в Минске открывается новая страница летописи суверенной Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая на торжественной церемонии открытия центра, сообщает БЕЛТА.
"Мы открываем новую страницу летописи нашей суверенной Беларуси. Мы это чудо назвали Минским международным выставочным центром", - заявил глава государства во время церемонии, на которую были приглашены представители общественности столицы, компании-застройщика и строительных организаций, принимавших участие в возведении объекта.
Строительство МВЦ в Минске началось в 2022 году и осуществлялось в рамках реализации инвестпроекта по возведению многофункционального комплекса "Северный берег", рассчитанного на 2021-2040 годы. Инвестором выступает частная компания из ОАЭ "Риверсайд девелопмент холдингз лимитед".
Общая площадь центра составляет 37 тыс. кв.м, включая выставочные залы, конференц-залы и развитую инфраструктуру.
При строительстве МВЦ было выделено два пусковых комплекса. Первый принят в эксплуатацию в декабре 2024 года (два выставочных зала, центральная галерея, конгресс-зал, медиафасад, благоустройство, инженерные сети, технические и хозяйственные помещения). При реализации второго пускового комплекса выполняется чистовая отделка помещений, монтаж мультимедийного оборудования и инженерных систем.