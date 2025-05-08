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Лукашенко назвал открытие Международного выставочного центра новой страницей летописи Беларуси

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Фото: БЕЛТА

С появлением Международного выставочного центра в Минске открывается новая страница летописи суверенной Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая на торжественной церемонии открытия центра, сообщает БЕЛТА.

Инсайды Лукашенко на церемонии открытия Минского международного выставочного центра. Полная речь

"Мы открываем новую страницу летописи нашей суверенной Беларуси. Мы это чудо назвали Минским международным выставочным центром", - заявил глава государства во время церемонии, на которую были приглашены представители общественности столицы, компании-застройщика и строительных организаций, принимавших участие в возведении объекта.

Строительство МВЦ в Минске началось в 2022 году и осуществлялось в рамках реализации инвестпроекта по возведению многофункционального комплекса "Северный берег", рассчитанного на 2021-2040 годы. Инвестором выступает частная компания из ОАЭ "Риверсайд девелопмент холдингз лимитед".

Общая площадь центра составляет 37 тыс. кв.м, включая выставочные залы, конференц-залы и развитую инфраструктуру.

При строительстве МВЦ было выделено два пусковых комплекса. Первый принят в эксплуатацию в декабре 2024 года (два выставочных зала, центральная галерея, конгресс-зал, медиафасад, благоустройство, инженерные сети, технические и хозяйственные помещения). При реализации второго пускового комплекса выполняется чистовая отделка помещений, монтаж мультимедийного оборудования и инженерных систем.

Минский международный выставочный центрАлександр Лукашенко