Лукашенко назвал Трампа невероятным человеком, но призвал его команду остыть после выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нынешнего Президента США Дональда Трампа невероятным человеком, но призвал его команду остыть после выборов и в полной мере реализовать озвученные позитивные намерения. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

Президент рассказал, что, слушая недавно очередные заявления Дональда Трампа, Илона Маска и других представителей новой администрации США, в узком кругу высказал мнение, что они еще не отошли от этой "предвыборной вакханалии".

"Выборы были очень тяжелые в США. И я, и Путин, вы прекрасно это знаете, конечно же, поддерживали Трампа, - сказал он. - Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах (речь о выборах 2020 года. - Прим. БЕЛТА), я публично в парламенте буквально через несколько дней сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил. Потом пошли судебные процессы, осудили не только тех, кто Капитолий штурмовал, но и самого Трампа таскали по судам. Я все время делал заявления о том, что это никакая не демократия, это что-то страшное".

"И после всего, что было в США, поддерживая Трампа публично, я не думал, что он победит. И когда он победил, я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятно. Это невероятный человек. И случилось невероятное. То, что его чуть не застрелили, он прав - наверное, Господь его спас. Но если это Господь спас его, то он же для чего-то его спас. И не только многие на планете нашей, но и Господь тоже видит то, что вы сейчас делаете в США, и оценивает. И упаси вас Господь, вы не сделаете то, на что он рассчитывает - Господь", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что было сделано много хороших действий и заявлений: "То, что вы хотите посмотреть, куда расходовали деньги американцы при Байдене, насколько коррумпированы этот вашингтонский обком, как у нас говорят, и чиновники США. Я это приветствую. Это правильно. То, что вы заявили о нормализации отношений в секторе Газа на Ближнем Востоке, что вы хотите остановить войны, конфликты. И Трамп сказал, что не хочет больше посылать своих ребят куда-то за пределы режимы какие-то менять и так далее. Блестяще. Об этом весь мир мечтает".

Наряду с этим Александр Лукашенко высказал свое мнение, что некоторых заявлений не стоило бы делать: "Я тоже об этом недавно в узком кругу сказал. В шутку говорю: "Вот там, в Америке, меня не хватает". Вот я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые вообще не надо было озвучивать".

В качестве одного из примеров Президент назвал видеоролик о том, "как они осчастливят жителей сектора Газа": "Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам и прочее. Слушайте, во-первых, это нереально. А во-вторых, даже если ты хотел там что-то построить, ты не должен был в такой форме об этом говорить и пиариться там на какой-то платформе и создавать какие-то ролики. В политике это недопустимо, это ошибка".

Таких ошибок не по содержанию, а по форме нынешняя администрация США допускает множество, считает Александр Лукашенко. "Вам надо сегодня в США остыть, успокоиться и заниматься тем, что вы озвучили", - дал он совет.

"Вы озвучили много хороших вещей. Но, самое главное, вы должны заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки. Вы в процессе предвыборной кампании много обещали людям - избирателям. Если вы в течение года никаких подвижек не совершите там, если хотя бы на сколько-то процентов не выполните свои обещания, вас ждут страшные, чудовищные времена. Даже однопартийцы вам откажут в доверии. Ревности в отношении Трампа хватает. Есть очень много ревнивых людей, которые Трампа не переваривают, но они понимают, что народ Трампа избрал. Вам надо эти надежды сейчас шаг за шагом оправдывать. Этого нет. Есть нагромождение заявлений: "Мы это сделаем, мы это хотим, мы то хотим". А результат? А время-то быстро уходит", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркивает, что политика не любит гвалт и сегодня нужны не какие-то эпатажные заявления, а конкретные результаты.

Еще один пример, который привел Президент, касается отношений США с Евросоюзом: "Откровенно говоря, нам выгодно, что Соединенные Штаты столкнулись с Евросоюзом. Но встает вопрос с точки зрения американцев: а зачем вы делаете это таким образом? Сделайте это спокойно. Не надо здесь пылить, не надо никаких дымовых завес. Это ваши союзники. Они делали все, что вы им приказывали".

То же самое в отношении Украины: "Ну что это за заявление: 4% у Зеленского? Ну никогда не было у Зеленского 4%. 14-17% было и есть сейчас. Никаких не 57%, как он (говорит. - Прим. БЕЛТА), он эти выборы проиграет. Ну зачем заявления по поводу четырех процентов, отдай там недра и прочее? Спокойно надо эти вопросы решать".

"Деньги делаются в тишине. Зачем этот шум? Во-первых. Во-вторых, когда началась эта война, что, договаривались о том, что взамен на поставки оружия, поддержку Зеленский отдаст редкоземельные металлы? Об этом речи не было. Так чего сегодня с него требовать? - заметил Президент Беларуси. - Нам это выгодно: то, что вы показали Зеленскому его место. Он должен был об этом знать. Но если говорить искренне и честно, объективно, то ваша позиция здесь несильная. И все бы было ничего, Зеленский никуда не денется, но ведь весь мир сегодня смотрит на Соединенные Штаты Америки".

По словам Александра Лукашенко, есть много подобных моментов, о которых американские политики должны не боясь говорить Трампу, хоть тот по характеру и жесткий человек. "Не надо бояться. Надо как Маск где-то действовать. Прямо, откровенно: вот это буду делать, это не буду делать, вот это правильно, это неправильно. Надо открыто это обсуждать там, в Соединенных Штатах. И по форме надо делать правильно. Так получается по содержанию вроде вы хотите доброе дело сделать, но как только вы начинаете это озвучивать, иногда не очень приятно даже слушать", - сказал Президент.