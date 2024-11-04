3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
Лукашенко назвал жизнь на селе перспективной и выгодной
Жить в сельской местности хорошо, выгодно и перспективно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.
"Посещая "Дажынкі", я искренне радовался успехам каждой области. Но при этом внимательно изучал, что мы еще можем сделать для людей, как повысить привлекательность села. Чтобы человек знал: жить в сельской местности хорошо, выгодно и перспективно", - сказал Президент.
Президент
Все
Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны, чтобы потом исправлять недостатки
Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Пакистаном о международном автомобильном сообщении
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все