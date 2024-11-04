Лукашенко назвал жизнь на селе перспективной и выгодной

Жить в сельской местности хорошо, выгодно и перспективно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.

"Посещая "Дажынкі", я искренне радовался успехам каждой области. Но при этом внимательно изучал, что мы еще можем сделать для людей, как повысить привлекательность села. Чтобы человек знал: жить в сельской местности хорошо, выгодно и перспективно", - сказал Президент.