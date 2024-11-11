Лукашенко: Не будзе як-небудзь, будзе як трэба

Важнейшая политическая кампания - выборы главы государства - выходит на завершающий этап. Впереди агитация. Это время активной работы доверенных лиц кандидатов. Сегодня Александр Лукашенко провел встречу со своей командой.

Задача - не обмануть ожидания сторонников действующей власти - акцентирует Президент.

При этом выборы должны пройти не только строго согласно букве закона, но и комфортно и безопасно для людей. Есть еще и специфика зимы. Главные оргмоменты Президент сегодня же обсудил на встрече с губернаторами.

Первый рабочий день после Нового года доверенные лица Президента встретили во Дворце Независимости. Тема - выборы.

До даты голосования остается 23 дня. Регистрация кандидатов завершена, впереди страну ждет агитация. Инициативные группы поработали, задачей было собрать не меньше 100 тыс. подписей. По итогу этот порог с разными цифрами преодолели пять инициативных групп пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.

2,5 млн собранных подписей в поддержку действующего главы государства - это высокий уровень доверия, в первую очередь к курсу, который выбран в стране. Президент поблагодарит всех, кто был занят в инициативных группах, следующий этап - работа собравшихся сегодня. По какому принципу их определил для себя Президент?

"Вы доверенные лица действующего Президента в прямом смысле этого слова. Я исходил из того, обращаясь к вам с просьбой, чтобы вы были доверенными лицами, что я знаю вас лично. Более того, вы в какой-то степени знаете меня", - отметил глава государства. "С другой стороны, я подбирал доверенных лиц еще и с тем прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы ж не спихнете на кого-то или на Президента. Вам придется нести в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Но главное все-таки здесь не агитация (что тут агитировать за Президента, его видят каждый день), главное - это получить обратную связь. Все-таки к вам будет самое большое доверие, самое большое внимание. И люди будут понимать, что вы до меня доведете те проблемы, которыми живет народ", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что не единожды обращал внимание - наступивший 2025 год будет непростым.

"Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Я понимаю, что "голой", чистой экономики не бывает. Всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать. Формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство не способно это сделать, значит, будет делать другое правительство", - сказал Александр Лукашенко.

Неконструктивная критика - тоже в поле зрения. Оппозиция новые ходы не придумывает - традиционные нарративы "несогласия со всем" от людей, которые не живут в стране.

"Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх". Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже несколько раз отвечали", - отметил Президент. "Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Не собираюсь я там как Президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы - здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали - давайте будем работать", - подчеркнул Александр Лукашенко. "Поэтому надо соблюдать законодательство. Тем более какой смысл нам что-то нарушать и подставляться под критику", - сказал глава государства. По словам Президента, также необходимо определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей. "Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться и определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев (западных наблюдателей. - Прим. ред.) на выборы. Все говорят, да не надо, они ясно что скажут. Не знаю. Я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут - пусть едут эти все западники. Не приедут - значит, не приедут, это их право. Я думаю, что в нынешней кампании, исходя из того, что происходит, надо серьезно подумать, есть ли смысл нам от чего-то отказываться. Приходите - смотрите", - предложил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что, скорее всего, западные наблюдатели приедут на выборы с уже заготовленными заявлениями: все плохо, конкуренции не было, не было шоу, как, например, в США. "Не стреляли, ни в ухо не попали, ни в голову, упаси Господь, и так далее - значит, плохо. Но вы поймите, это же не те, кто командует (командуют специальные центры принятия решений). Люди, которые приедут, - все-таки что-то человеческое же у них есть. Они же будут видеть реальную картину в Беларуси. Да, у них это шоу. У нас нет, у нас выборы - серьезное мероприятие. Поверьте, если бы надо было провести в виде шоу, мы бы такое устроили, что тут гремела бы вся страна. Но потом по инерции этот гром покатится аж до июля-августа, никто же работать не будет. А у нас ситуация не та, чтобы отдыхать ", - резюмировал глава государства.

"Супраць" оппостратегии хорошо работает, (и даже не "супраць", а в принципе хорошо работает) - мнение людей, которые не просто находятся в поле зрения главы государства, но и имеют серьезный профессиональный авторитет в своем деле. Агитация в современном мире - это давно не лозунги, а пропущенные через реальную жизнь решения сверху. Вот к чему это приводит в каждой из сфер - медицине, спорте, образовании - и готовы говорить доверенные лица.

"Наша задача не приходить на предприятия и не расхваливать Президента, а именно говорить от души, как мы знаем Президента на протяжении многих лет", - поделился мнением Дмитрий Басков, доверенное лицо Президента Беларуси на выборах 2025 года.

"Я планирую эти две - три недели, которые у нас есть, посвятить тому, чтобы встречаться с людьми, разговаривать с ними, объяснять свою позицию, получать от них ответ, что они думают по поводу того, как нам дальше жить, как нам развиваться. И эта предвыборная кампания, и, конечно я буду ее использовать для того, чтобы пропустив через себя, через свою жизнь, которая в большей степени уже прожита, говорить о том, почему считаю, что следующим Президентом Республики Беларусь должен быть Александр Лукашенко", - рассказал Олег Руммо, доверенное лицо Президента Беларуси на выборах 2025 года.

Возвращаясь к задачам в стране на перспективу: Беларусь ждет пятилетка качества и год благоустройства. Обе задачи будут прописаны в президентских указах: это значит, и программа будет серьезнее, и спрос больше.

"Есть определенная белорусская формальность: "як-небудзь будзе". Не будзе як-небудзь, будзе як трэба", - подчеркнул глава государства. По его словам, эти указы будут подготовлены в январе. "Люди должны знать, что же такое благоустройство, что надо сделать в процессе благоустройства. Работы море, мы должны вылизать страну. Это большие деньги, будем откровенны. Туристы едут к нам, ахают, охают: ой, как чисто, ой, как хорошо. Надо это дошлифовать", - сказал Президент. Сразу после первого совещания в Красный зал вошли губернаторы. В каждом регионе они понимают специфику. Все кандидаты должны достойно провести встречи с избирателями. Предстоит подготовить избирательные участки, создать условия для нормальной работы избирательных комиссий и наблюдателей. И это сразу после организации новогодних праздников - тоже важная часть работы. За всем "настроением" стоит система безопасности - именно поэтому на елки мы так спокойно берем детей, да и вообще ночные гуляния в стране стали нормой

"Я попрошу так же достойно, как новогодние праздники, организовать эти дни предвыборной агитации. Поэтому я вас очень прошу, чтобы мы достойно все это организовали. Надо определиться вам, не мешая работе (потому что январь очень важен для экономики, если потеряем январь, мы в течение года ничего не наверстаем), поэтому ни в коем случае, не мешая работе, чтобы наши кандидаты могли встретиться (с избирателями. - Прим. ред.) там, где они захотят, и вы им окажете поддержку. Выборы надо сделать как праздник", - поручил белорусский лидер.

При этом глава государства поручил решить при необходимости все вопросы с транспортным обеспечением, поскольку выборы проходят в зимний период, и оказать помощь избирательным комиссиям на участках: «Потому что эти негодяи уже поддавливают членов наших комиссий, особенно руководство. Я очень рад, что никто не боится, но подключиться надо. Там, где надо, милицию, военных смело подключайте так, чтобы был порядок». Сейчас есть тактические задачи, дальше - стратегия. Электоральную кампанию сменят рабочие будни. Предстоит подготовиться к другой важной кампании – посевной, держать под контролем все важные сферы. Экономика - прежде всего.

Владимир Караник обратил внимание, что в период нынешней избирательной кампании для всех очевидна консолидация общества. "Мы видим, что этап технической подготовки (к проведению выборов. - Прим. ред.) прошел успешно и в целом система готова обеспечить возможность людям воспользоваться своим электоральным правом в комфортных, безопасных условиях. Это основная задача власти - создать условия. Выбор должны сделать люди. Мы видим консолидацию общества и не видим никакого раскола, рисков", - подчеркнул он.

Гродненская область, к слову, сейчас готовится к "Марафону единства" - пройдет в регионе в середине месяца. Можно ли назвать это агитацией? Да, но в глобальном смысле "за" национальное единство. Шероховатости, конечно, будут. Ни один управленец не скажет вам "Все, вот сейчас все идеально". А если и да, то на какой-то промежуток времени. В любом случае, как говорят на севере, ситуация рабочая.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома подчеркнул, что мелкие проблемы всегда есть, но они решаются, электоральный цикл дает хороший экзамен для всех органов власти, всех направлений и обнажает назревшие проблемы, такие как ЖКХ, дороги, транспортное сообщение. Это повод более интенсивно их разрешать.