Лукашенко не сомневается, что предстоящая в Беларуси избирательная кампания пройдет хорошо

БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко не сомневается, что предстоящая в стране избирательная кампания пройдет хорошо. Об этом он заявил 24 октября в Казани, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина, сообщает БЕЛТА.

"Хорошо пройдут (выборы. - Прим. ред.). Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации - разобраться с этими политическими вопросами", - сказал глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, 26 октября в ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси.

Ранее в интервью "Известиям" Александр Лукашенко также заявил, что в Беларуси готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации.

"Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого (как в 2020-м. - Прим. ред.) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает. Недавно, спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались (бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа), он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими (российские пранкеры. - Прим. ред.) он заявил: "Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция", - сказал глава государства.

"Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как Президент вынужден был ее защищать, и я ее защищал. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации", - подчеркнул Александр Лукашенко.