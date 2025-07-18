Лукашенко: Нельзя, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме

Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, информирует БЕЛТА.

"Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Это грозит неизбежными потерями урожая", - подчеркнул Александр Лукашенко.

У ответственных за агропромышленный комплекс он уточнил, как в целом складывается ситуация на местах и какие вопросы требуют незамедлительного решения.