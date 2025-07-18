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Лукашенко: Нельзя, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме
Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, информирует БЕЛТА.
"Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Это грозит неизбежными потерями урожая", - подчеркнул Александр Лукашенко.
У ответственных за агропромышленный комплекс он уточнил, как в целом складывается ситуация на местах и какие вопросы требуют незамедлительного решения.
"Во-первых, что реально тормозит и когда будет завершен ремонт всей имеющейся зерноуборочной техники? Хватает ли запасных частей и как организован ремонт? Вот вам и сельхозтехники, о которых я вам постоянно говорю. Во-вторых, решены ли вопросы обеспечения топливом? В-третьих, как будет организована сушка зерна?" - обозначил ряд вопросов глава государства.