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Лукашенко: Необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии
Для реальной разрядки обстановки и создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщила БЕЛТА.
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