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Лукашенко: Необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии

Лукашенко: Необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии

Для реальной разрядки обстановки и создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщила БЕЛТА.

Александр ЛукашенкоПрезидент БеларусиII Минская международная конференция по евразийской безопасности

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